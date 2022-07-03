Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников агентства, ЕС обсуждает возможность финансовой помощи Украине на восстановление после войны в размере более 0,5 трлн евро или $0,523 трлн. Эта сумма должна пойти на выполнение плана восстановления Украины, который украинское правительство представит на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.

Еврокомиссия изучает возможные варианты такого финансирования. Обсуждается формат грантов, кредитов, отмечает агентство.

Также одной из возможностей обсуждается совместное заимствование на финансовых рынках, аналогичное тому механизму, через который ЕС собирал средства на фонд восстановления после пандемии.

Впрочем, такая помощь, скорее всего, будет привязана к ряду реформ, отмечают ознакомленные с обсуждением собеседники агентства.

Напомним, восстановление Украины станет главной темой конференции в швейцарском городе Лугано.

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