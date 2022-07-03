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Главная Экономика ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны, - Bloomberg

ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны, - Bloomberg

3 июля, 2022 воскресенье
17:47
Экономика

ЕС обсуждает варианты финансирования плана восстановления Украины после войны

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По данным собеседников агентства, ЕС обсуждает возможность финансовой помощи Украине на восстановление после войны в размере более 0,5 трлн евро или $0,523 трлн. Эта сумма должна пойти на выполнение плана восстановления Украины, который украинское правительство представит на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.

Еврокомиссия изучает возможные варианты такого финансирования. Обсуждается формат грантов, кредитов, отмечает агентство.

Также одной из возможностей обсуждается совместное заимствование на финансовых рынках, аналогичное тому механизму, через который ЕС собирал средства на фонд восстановления после пандемии.

Впрочем, такая помощь, скорее всего, будет привязана к ряду реформ, отмечают ознакомленные с обсуждением собеседники агентства.

Напомним, восстановление Украины станет главной темой конференции в швейцарском городе Лугано.

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ЕС
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