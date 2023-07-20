ЕС планирует выделить 20 млрд евро на оборонные нужды Украины
Евросоюз в течение следующих четырех лет планирует выделять на оборонные нужды Украины по 5 млрд евро в год
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает The Guardian .
"Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо. Мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил", - сказал Боррель.
Позже AFP уточнило, что после встречи на уровне министров в Брюсселе дипломаты подтвердили, что обсуждаемая военная помощь будет составлять 5 млрд евро в год – с 2024 по 2027 год. Однако отмечается, что переговоры находятся на ранней стадии.
Министрам иностранных дел ЕС продемонстрировали на сегодняшнем совете план, но более подробные дебаты состоятся 31 августа на встрече в испанском Толедо.
Некоторые страны-члены, в частности Венгрия, могут выступить против этой идеи, и окончательное политическое одобрение не ожидается до встречи европейских лидеров на саммитах ЕС в октябре или даже в декабре.
- 26 июня Совет иностранных дел Европейского Союза утвердил дополнительную военную помощь Украине на 3,5 млрд евро.
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