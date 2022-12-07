ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild
Европейский союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В список также хотят добавить членов семьи так называемого главы Чечни Рамзана Кадырова
Об этом сообщает Bild.
Согласно информации издания, в Брюсселе примут решение о дальнейших санкциях (блокировке учетных записей, въезде в страну и т.п.) против чиновников и политиков РФ после ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.
В частности, санкции будут касаться семьи "лидера" Чечни Рамзана Кадырова. Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова. Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же помимо пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".
Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 члена Совета Федерации РФ и три вице-премьера.
Ограничения коснутся также десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.
- 1 декабря Швейцари язаморозила российские активы на 7,2 млрд. евро. Как сообщают в Минэкономики страны, эта сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости юридических и физических лиц, на которые были наложены санкции.
- 2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.
- 7 декабря Министерство торговли США добавило в свой "черный список " 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России. В частности, среди них производители компьютерного оборудования и микросхем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.55
Покупка 39.55Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 40.72Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное