Об этом сообщает Bild.

Согласно информации издания, в Брюсселе примут решение о дальнейших санкциях (блокировке учетных записей, въезде в страну и т.п.) против чиновников и политиков РФ после ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, санкции будут касаться семьи "лидера" Чечни Рамзана Кадырова. Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова. Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же помимо пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".

Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 члена Совета Федерации РФ и три вице-премьера.

Ограничения коснутся также десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.

1 декабря Швейцари язаморозила российские активы на 7,2 млрд. евро. Как сообщают в Минэкономики страны, эта сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости юридических и физических лиц, на которые были наложены санкции.

2 декабря власти Португалии в соответствии с санкциями Европейского Союза против России заморозили около 18 миллионов евро активов подсанкционных лиц.

7 декабря Министерство торговли США добавило в свой "черный список " 24 иностранных компании и организации, из которых 10 юридических лиц базируются в России. В частности, среди них производители компьютерного оборудования и микросхем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb