ЕС планирует ввести санкции против молдавских олигархов, сотрудничающих с РФ
Европейский Союз намерен ввести санкции против молдавских олигархов, обвиняемых в дестабилизации ситуации в Молдове и в сотрудничестве с РФ
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Евросоюз работает над созданием правовой основы, которая позволит наложить санкции на молдавских олигархов. ЕС надеются, что эта структура будет создана в июне текущего года. Тогда же в Кишеневе, столице Молдовы, состоится саммит Европейского политического сообщества.
Также ранее Молдова обращалась в Евросоюз с просьбой ввести санкции против олигархов, которые, по ее мнению, способствовали дестабилизации в стране и сотрудничали с Россией в стремлении свергнуть правительство. Несколько стран ЕС поддержали призывы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное