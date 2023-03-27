Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Евросоюз работает над созданием правовой основы, которая позволит наложить санкции на молдавских олигархов. ЕС надеются, что эта структура будет создана в июне текущего года. Тогда же в Кишеневе, столице Молдовы, состоится саммит Европейского политического сообщества.

Также ранее Молдова обращалась в Евросоюз с просьбой ввести санкции против олигархов, которые, по ее мнению, способствовали дестабилизации в стране и сотрудничали с Россией в стремлении свергнуть правительство. Несколько стран ЕС поддержали призывы.