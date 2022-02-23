ЕС планирует ввести санкции против министра обороны РФ, - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников.



Новые санкции ЕС против России будут направлены на главу министерства обороны России Сергея Шойгу и российское "Агентство интернет-исследований", против которого уже ввел санкции Вашингтон за разжигание вражды на выборах в США 2016 года. Также в список попали глава администрации президента РФ Антон Вайно, начальники штабов ВМФ России и некоторые другие высокопоставленные чиновники.



Санкции, которые должны вступить в силу уже сегодня, 23 февраля , являются частью первой волны ограничений со стороны ЕС в ответ на признание Россией на этой неделе "ДНР" и "ЛНР" и размещение российских войск в этом районе.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае новой агрессии против Украины Путину могут запретить поездки в страны Евросоюза и заморозить активы.



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