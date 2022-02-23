ЕС планирует ввести санкции против министра обороны РФ, - СМИ
Евросоюз намерен ввести санкции против министра обороны России Сергея Шойгу и российского "Агентства интернет-исследований"
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова чиновников.
Новые санкции ЕС против России будут направлены на главу министерства обороны России Сергея Шойгу и российское "Агентство интернет-исследований", против которого уже ввел санкции Вашингтон за разжигание вражды на выборах в США 2016 года. Также в список попали глава администрации президента РФ Антон Вайно, начальники штабов ВМФ России и некоторые другие высокопоставленные чиновники.
Санкции, которые должны вступить в силу уже сегодня, 23 февраля , являются частью первой волны ограничений со стороны ЕС в ответ на признание Россией на этой неделе "ДНР" и "ЛНР" и размещение российских войск в этом районе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае новой агрессии против Украины Путину могут запретить поездки в страны Евросоюза и заморозить активы.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания . Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России из-за признания "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
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