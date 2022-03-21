ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.



Правительства Европейского Союза рассмотрят вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину. На этой неделе они собираются вместе с президентом США Джо Байденом на серию саммитов, призванных усилить ответ Запада на Москву.



Стремясь заставить Путина вывести войска из Украины, ЕС вместе с западными союзниками уже ввел ряд штрафных санкций, включая замораживание активов российского центрального банка.



"Мы работаем над пятым раундом санкций и предлагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.



Правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, прежде чем Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Большой семерки (G7), включая Японию.



Четыре раунда санкций ЕС, введенных за последние три недели, в том числе против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли, пока не заставили Кремль вывести российские войска из Украины.



Это оставляет перед блоком экономически самый трудный выбор, ориентироваться на российскую нефть или отказаться от нее, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания.



Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго как следующего логического шага.

Германия же предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Польша предложила ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией.

Украина убеждает партнеров ввести полное эмбарго на нефть и газ из РФ, - Витренко