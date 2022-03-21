Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Мир ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, - Reuters

ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций, - Reuters

21 мартa, 2022 понедельник
09:22
Мир

ЕС, включая Байдена, планируют ввести эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций против Российской федерации

Об этом сообщает Reuters.

Правительства Европейского Союза рассмотрят вопрос о наложении нефтяного эмбарго на Россию из-за ее вторжения в Украину. На этой неделе они собираются вместе с президентом США Джо Байденом на серию саммитов, призванных усилить ответ Запада на Москву.

Стремясь заставить Путина вывести войска из Украины, ЕС вместе с западными союзниками уже ввел ряд штрафных санкций, включая замораживание активов российского центрального банка.

"Мы работаем над пятым раундом санкций и предлагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Правительства ЕС начнут обсуждение между министрами иностранных дел в понедельник, прежде чем Байден прибудет в Брюссель в четверг на саммиты с 30 союзниками по НАТО, а также ЕС и в формате Большой семерки (G7), включая Японию.

Четыре раунда санкций ЕС, введенных за последние три недели, в том числе против 685 россиян и белорусов, а также против российских финансов и торговли, пока не заставили Кремль вывести российские войска из Украины.

Это оставляет перед блоком экономически самый трудный выбор, ориентироваться на российскую нефть или отказаться от нее, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания.

Дипломаты сообщили Reuters, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении эмбарго как следующего логического шага.
Германия же предостерегает от слишком быстрых действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
санкции
санкции против России
война с Россией
эмбарго
Читайте также:
20 мартa, 2022 воскресенье
Переговоры Украины и России находятся на финальной стадии, - Краев
Микола Басков
20 мартa, 2022 воскресенье
"Они любят войну: в Украине создали веб-сайт с перечнем звезд, поддерживающих Путина
Путін
20 мартa, 2022 воскресенье
Отравление, болезнь, несчастный случай: российская элита рассматривает сценарии устранения Путина, - ГУР
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.51
    Продажа 33.4
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 мартa
10:33
Российские корабли обстреляли Одессу с моря
10:30
С начала войны в Украине провели 5 высокотехнологичных трансплантаций, - Минздрав
10:25
Эксклюзив
Фашист Путин хочет привлечь своего сообщника Лукашенко к войне с Украиной, чтобы растянуть фронт, - Смолий
10:20
Эксклюзив
Власти начинают манипулировать мнениями украинцев о вступлении Украины в НАТО, - Гарань
10:18
Борис Джонсон
Джонсон рассматривает возможность визита в Киев, - Daily Mail
10:07
Больше банков, больше секторов экономики: в Белом доме допустили ужесточение санкций против РФ
09:52
Эксклюзив
Страна, которая гипотетически может помочь Украине – это Польша, тем более учитывая угрозу со стороны Беларуси, – советник министра обороны Украины
09:35
Помощь украинцам в Варшаве, рассказы о волонтерах, подготовка беженцев к поступлению в вузы: Эспрессо запускает новые проекты
09:30
Укрзализныця запускает поезда между правым и левым берегами Киева
09:28
Эксклюзив
Запад нас поддерживает, а не западные страны пока не с нами, - эксперт-международник об отношении мира к войне России против Украины
09:16
ВОЗ: в Украине с начала масштабной агрессии РФ пострадали более 2000 гражданских
08:47
Эксклюзив
Ракетные обстрелы Киева продолжаются, но в столицу враг не зайдет, - Буймистер
08:43
Матеуш Моравецкий
Мы хотим конфисковать российскую недвижимость на польской территории, – премьер-министр Польши
08:35
Эксклюзив
Роман Костенко
Оккупанты используют уже план "С" и дальше, предыдущие не сработали, – офицер ВСУ, нардеп
08:06
Вывозят технику и продовольствие: оккупанты мародерствуют на временно захваченных территориях и терроризируют население, - Генштаб ВСУ
07:57
Обновлено
В Сумах произошла утечка аммиака на Химпроме, травмирован работник предприятия
07:33
В Бердянске российские оккупанты похитили корабли с зерном, - глава Запорожской ОГА
07:15
Конгресc США
Пропутинских республиканцев в Конгрессе единицы, – сенатор США МакКоннелл
07:07
США не исключают, что одна из стран НАТО отправит миротворцев в Украину
06:37
Укренэрго
Укрэнерго: Пользуйтесь светом, как обычно. Наша генерация производит достаточно электроэнергии
05:51
Байден посетит Польшу в рамках своего европейского турне.
04:59
Белорусские партизаны останавливают российские поезда и уничтожают технику оккупантов – советник Тихановской
04:31
В результате обстрелов в Киве – четверо погибших, спасатели продолжают тушить пожары (ФОТО, ВИДЕО)
02:00
За сутки уничтожен 1 вражеский самолет, 4 БпЛА и 2 крылатые ракеты, - Воздушные силы ВСУ
01:32
Словения вернет дипломатов в Киев
01:16
В ГСЧС показали последствия авиаудара по ТЦ в Киеве
01:07
Это вдохновляющий всех нас подвиг - Зеленский о митингах на Херсонщине против вооруженных оккупантов
00:53
Российские пропагандисты теперь должны объяснить своему народу, как президент Украины, обвиняемый в нацизме, выступал в Кнессете, - Зеленский
00:34
Российские военные никак не находят дорогу домой. Поэтому наши военные помогают им с дорогой на суд Божий, - Зеленский
00:24
В РФ готовится основа для оправдания продолжения войны и создания ложного представления об эффективности санкций, - Генштаб
00:20
Звезды Голливуда Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали $35 млн для Украины. Зеленский поблагодарил их за помощь
00:13
Один человек погиб в результате авиаудара по ТЦ в Киеве, - Кличко
2022, воскресенье
20 мартa
23:57
"Барселона" забила 4 мяча и уничтожила "Реал" в Эль-Классико
23:50
Китай опровергает информацию о предоставлении военной помощи России – только продукты и медикаменты
23:29
В Киеве раздались взрывы
23:22
Сработало 4 гумкоридора из 7, эвакуировали более 7 тысяч человек – Верещук
23:10
Минобороны РФ выдвинула ультиматум защитникам Мариуполя, шантажируя гуманитарными коридорами
23:09
Кривой Рог
У нас хватает войск и оружия. Очень мощная мотивация и патриотизм. Мы будем защищать Украину до конца, - мэр Кривого Рога заявил о готовности города к обороне
22:54
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 21 марта
22:44
С 24 февраля по 18 марта команда "Вернись живым" собрала для войска почти 2,3 млрд грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV