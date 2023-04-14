ЕС планирует ввести 11 пакет санкций против РФ
Европейский Союз планирует ввести 11 пакет санкций против России и постарается обеспечить их эффективное выполнение
Об этом сообщила европейская комиссар по финансовым услугам, финансовой стабильности и союзу рынков капитала Мейрид МакГиннесс, цитирует CNBS .
"Европа ввела 10 пакетов санкций. У нас будет еще один пакет", – сказала она.
МакГиннесс отметила, что санкции работают, о ЕС нужно учитывать полное их внедрение.
"Россию лишают как финансов, так и технологий, чтобы заново изобрести свою военную машину, и у них проблемы на поле боя", - сказала европейская комиссар.
Она отметила, что ЕС необходимо убедиться в том, что Россия не найдет способы обойти европейские санкции. Комиссар подчеркнула, что чем глубже и сильнее будут санкции, тем больше РФ будет искать пути, как их обойти.
"Не стоит недооценивать усилия, которые Россия приложит со своими друзьями во всем мире, чтобы обойти наши санкции – они влияют на российскую экономику, они влияют на российскую военную машину", – отметила МакГиннесс.
Сейчас ЕС работает над своим законодательством, чтобы обратить внимание на лиц, помогающих РФ обходить санкции. Кроме того, по ее словам, ЕС работает с США, Великобританией, Канадой и Японией среди других союзников, чтобы обеспечить эффективное внедрение санкций против России и собрать разведывательные данные о попытках страны уклониться от санкций.
- 13 апреля стало известно, что Европейский Союз с апреля ввел санкции против частной военной компании Вагнера, активно участвующей в агрессивной войне России против Украины.
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