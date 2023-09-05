ЕС планирует воспользоваться отсутствием лидеров РФ и Китая на саммите G20, чтобы повлиять на Африку, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что блок из 27 стран стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.

По данным источников, на встрече в Индии 9-10 сентября европейские лидеры желают одобрить заявку Африканского Союза стать постоянным членом G20.

Bloomberg пишет, что постоянное членство, а не статус "приглашенной международной организации", предоставит Африканскому Союзу такой же статус, как и ЕС.

"Это часть стремления придать африканским странам более сильный голос, когда международные организации принимают решения о их мерах. В частности, речь идет об усилиях по преодолению глобального потепления, которое преимущественно вызвано выбросами стран G20", - добавляют источники.

Кроме того, в повестке встречи в Нью-Дели стоит обсуждение последствий войны России против Украины для глобальной продовольственной безопасности - ситуация, которая угрожает эскалацией после того, как Путин отказался возобновить зерновое соглашение.

В переговорах 9 сентября примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европейского совета Шарль Мишель и канцлер Германии Олаф Шольц. С африканской стороны участниками будут являться лидеры Южной Африки, члена G-20, а также Египта, Нигерии и Коморских Островов, нынешнего главы Африканского Союза.

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.