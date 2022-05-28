ЕС планирует военно-морскую миссию по сопровождению украинского зерна, - El Pais

Об этом сообщает издание El Pais.

"В Евросоюзе обсуждается возможность запуска военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через Черное море. В частности, вывоз может быть реализован из Одессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот шаг в ЕС пошли из-за страха Брюсселя возникновение голода в странах, зависящих от пшеницы, заблокированной Россией в украинских силосах и портах.

О создании миссии будут говорить на саммите ЕС, который начнется в Брюсселе 29 мая.

При этом, как отмечают в издании, одна из проблем реализации такой миссии состоит в том, чтобы открыть проход европейским судам в порт Одессы, регулируемый Конвенцией Монтре, за выполнением статей которой следит Турция.

Впрочем, источник газеты утверждает, что Турция может дать разрешение на проход европейских кораблей, поскольку речь идет о гуманитарной миссии.

Напомним, Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги снова выдвинул условия по разблокированию поставок украинского зерна. Позже в Офисе президента 26 мая был озвучен единственный вариант разблокировки морских портов для экспорта зерна.

24 мая в правительстве Великобритании опровергли заявление о намерении предоставить военные корабли для сопровождения экспорта зерна из Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb