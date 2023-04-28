Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Технологии ЕС планирует внедрить новые правила авторского права для искусственного интеллекта

ЕС планирует внедрить новые правила авторского права для искусственного интеллекта

28 апреля, 2023 пятница
12:09
Технологии

В Европейском Союзе предлагается внедрить новые правила авторского права для разработчиков генеративного искусственного интеллекта

Об этом информирует Reuters .

Компании, создающие системы на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, обязаны будут указывать источники защищенных авторским правом материалов, которые используют для обучения своих алгоритмов. Это один из пунктов закона об искусственном интеллекте, который Европейская комиссия начала разрабатывать около двух лет назад.

Закон должен регулировать новые технологии, которые получили широкое распространение и инвестиции после запуска чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI.

По предложениям Еврокомиссии системы ИИ будут распределены по степени риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. К последней категории могут относиться биометрическое наблюдение, дезинформация или дискриминация.

Депутат Европейского парламента Свенья Хан сообщает, что это предложение было добавлено в последнюю минуту после дебатов в комитетах. Сначала некоторые члены комитета хотели полностью запретить использование материалов, защищенных авторским правом, но затем согласились на компромисс посредством требования прозрачности.

"Вопреки консервативным желаниям усилить слежку и левым фантазиям о чрезмерном регулировании парламент нашел надежный компромисс, который будет пропорционально регулировать искусственный интеллект, защищать права граждан, а также содействовать инновациям и стимулировать экономику", – сказала Свенья Хан.

  • Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.
  • В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфи.
  • Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил , что в школьной программе может появиться изучение искусственного интеллекта, поскольку это "тренд, который лучше возглавить".

Новости
Мир
Наука
ЕС
искусственный интеллект
Читайте также:
ЗРК Бук-М1
26 апреля, 2023 среда
Носители авиабомб можно уничтожить, установив западные ракеты на ЗРК "Бук", - военный эксперт Коваленко
нафта танкер корабель
27 апреля, 2023 четверг
ВМС Ирана захватили нефтяной танкер, следовавший из Кувейта в США
письменниця E. Джин Керролл
27 апреля, 2023 четверг
Писательница заявила в суде США, что Дональд Трамп изнасиловал ее и врал, будто этого не было
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 апреля
13:03
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани из-за попадания в многоэтажку 14 погибших, cреди них - двое 10-летних детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок
12:38
Ракеты, которые сегодня применил враг, не являются сложной целью для систем Patriot, - Воздушные силы ВСУ
12:21
Начали принимать заявки на участие в конкурсе Одесского международного кинофестиваля
12:20
Эксклюзив
Россия пытается втянуть Китай в войну против Украины, - политолог Шлинчак
12:00
OPINION
Для Байдена важно, чтобы Украина победила
11:49
В Судане объявили перемирие еще на 72 часа
11:44
Эксклюзив
На депортацию украинских детей обратили внимание только тогда, когда цифра вывезенных достигла 700 тысяч, - правозащитница Денисова
11:37
"Это моя боль": певица Даша Суворова откроет в Ирпене мурал родному городу Бахмуту
11:03
Обновлено
Вучич опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья
10:50
В Умани определили места отселения пострадавших в результате ракетного удара врага
10:34
Российская армия во время атаки применяла ракеты "Искандер-К", которые сложно выявить, – Игнат
10:30
Курс валют в Украине на 28 апреля: цены на доллар, евро, злотый
10:29
Коллаборанты на юге перепродают зерно украинских фермеров в Россию
10:25
Как стать экспертом, искусство войны и котики в интернете – 5 книг о пути к мастерству
10:25
Эксклюзив
Эффективность ПВО в украинских тылах достигает 80%, - экс-военнослужащий ВСУ Бищук
10:14
В Киев прибыли президенты Чехии и Словакии
10:06
Ученые создали биопринтер из деталей Lego, который может вырастить человеческую кожу
10:01
OPINION
Ракетная атака России: будем готовы
09:49
В Украине в результате военных действий РФ количество погибших детей возросло до 471, ранены 952
09:38
Зеленский о ночной ракетной атаке: каждое зло против Украины приближает государство-террориста к провалу и наказанию
09:38
Апелляционный суд США отклонил предложение возобновить антимонопольный иск против Facebook
09:33
Эксклюзив
Удар по Николаеву был нанесен с временно оккупированных территорий комплексами "Искандер-К", - Згурец
08:49
Эксклюзив
Военные объекты и энергетическая инфраструктура Украины – приоритетные цели для РФ, - Игнат
08:43
Флаг Литвы
Литва собирается потратить свыше €3,1 млрд на пополнение военных запасов
08:27
Обновлено
В воздушном пространстве Киева ПВО сбила 11 вражеских ракет и два дрона: есть пострадавшие
08:26
Эксклюзив
Оккупанты превратили ЗАЭС в военный логистический хаб, - и.о. главы Никопольского райсовета Бычков
08:25
Россия за сутки войны потеряла 540 военных, 18 артсистем и средство ПВО
08:15
Пакистан закупает российскую нефть с неявного согласия США, - посол
08:14
За минувшие сутки российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз: два человека погибли, трое получили ранения
08:03
OPINION
США убедили Южную Корею: она будет поставлять оружие Украине
07:14
ВСУ уничтожили 21 из 23 российских крылатых ракет, атаковавших Украину ночью
07:05
Под Мелитополем от отравления неизвестным веществом скончались 20 оккупантов, - Генштаб
06:59
Telegram
Telegram обжалует судебное решение о блокировании соцсети в Бразилии
06:40
Путин среди них: в Молдове появился "черный список" россиян, запретившим въезд в страну
06:30
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 23-го тура чемпионата Украины по футболу
05:32
Штаты обсудят на этой неделе с союзниками по НАТО и ЕС ускорение поставок оружия Украине
04:42
Жителей Одесской области предупредили о возможных детонациях морских мин
04:03
Работники "Харьковоблэнерго" подорвались на мине. Есть погибший
03:36
У США з рейок зійшов потяг, який перевозив небезпечні речовини
В США с рельсов сошел поезд, перевозивший опасные вещества
02:31
Журналист из ОАЭ поделился инсайдом по поводу будущего Реброва
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV