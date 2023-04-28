Об этом информирует Reuters .

Компании, создающие системы на основе искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, обязаны будут указывать источники защищенных авторским правом материалов, которые используют для обучения своих алгоритмов. Это один из пунктов закона об искусственном интеллекте, который Европейская комиссия начала разрабатывать около двух лет назад.

Закон должен регулировать новые технологии, которые получили широкое распространение и инвестиции после запуска чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI.

По предложениям Еврокомиссии системы ИИ будут распределены по степени риска: от минимального до ограниченного, высокого и неприемлемого. К последней категории могут относиться биометрическое наблюдение, дезинформация или дискриминация.

Депутат Европейского парламента Свенья Хан сообщает, что это предложение было добавлено в последнюю минуту после дебатов в комитетах. Сначала некоторые члены комитета хотели полностью запретить использование материалов, защищенных авторским правом, но затем согласились на компромисс посредством требования прозрачности.

"Вопреки консервативным желаниям усилить слежку и левым фантазиям о чрезмерном регулировании парламент нашел надежный компромисс, который будет пропорционально регулировать искусственный интеллект, защищать права граждан, а также содействовать инновациям и стимулировать экономику", – сказала Свенья Хан.