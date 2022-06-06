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ЕС планирует вместо российского газа использовать СПГ и энергию из возобновляемых источников, - еврокомиссар

6 июня, 2022 понедельник
11:25
Экономика

5 июня комиссар Европейского союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС разработал план замены российского газа

Об этом информирует издание Deutsche Welle .

Комиссар рассказал, что Европейский союз импортирует из России 155 млрд. кубометров газа в год. Благодаря новой стратегии Брюссель планирует получить 50 млрд кубометров за счет импорта сжиженного природного газа из США или Катара, еще 10 – через существующие трубопроводы, 25 – компенсировано ускоренным запуском морских ветровых турбин и фотоэлектрических панелей. Кроме того возможно возобновление угольных электростанций.

Тьерри Бретон подчеркнул, что президент России Владимир Путин использует газ для разделения Европы.

"Он пытался разъединить нас с помощью своей не сработавшей вакцины Sputnik, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы поделить нас", – сказал еврокомиссар.

Ранее Газпром остановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию. Формальной причиной явился отказ этих стран платить за российское топливо в рублях. Это требование в Москве было выдвинуто после полномасштабного вторжения в Украину. ЕС отклонил подобные условия.

  • Напомним, Итальянская компания Snam приобрела две плавучие регазификационные установки для хранения сжиженного природного газа.
  • Италия увеличила импорт российской нефти на эмбарго. Один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов Италии, расположенных на Сицилии, ставит под угрозу эмбарго ЕС на российскую нефть. Завод "Лукойл", тормозящий эмбарго на российскую нефть, может быть закрыт.

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Мир
Европейский Союз
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