ЕС планирует в сентябре вернуться к вопросу второго транша помощи Украине
Украина продолжит диалог с ЕС относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Министр финансов Сергей Марченко договорился об этом с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора, который состоялся 29 июля.
Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.
"Вчера у президента Владимира Зеленского был конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время", - сказал Марченко.
"Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - сказал Домбровскис.
Министр финансов пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.
- Напомним, МВФ 9 июня 2020 утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 3,6 млрд СПЗ, или почти $5 млрд, с немедленным выделением $ 2,1 млрд первого транша.
- После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы - по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года с завершением пересмотров 1 сентября и 1 декабря 2020 года, а также 15 мая и 15 октября 2021 года. Размеры второго транша - $700 млн, третьего - $560 млн и завершающего четвертого - $980 млн.
- Виртуальная миссия по первому пересмотру программы продолжалась с конца 2020 года. Она завершилась 13 февраля без рекомендации о выделении второго транша. Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное