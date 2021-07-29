ЕС планирует в сентябре вернуться к вопросу второго транша помощи Украине

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министр финансов Сергей Марченко договорился об этом с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора, который состоялся 29 июля.

Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

"Вчера у президента Владимира Зеленского был конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

"Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - сказал Домбровскис.

Министр финансов пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.