ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов
Европейский Союз в октябре должен принять директиву, предусматривающую возможность конфискации находящихся под санкциями ЕС российских активов
Об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге, информирует "Европейская правда".
"Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Совете, поэтому, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Так что мы двигаемся очень быстро", – сказал Рейндерс.
Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.
- Напомним, что ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро.
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