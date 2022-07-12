ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов

Об этом во вторник заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Праге, информирует "Европейская правда".

"Европейский парламент уже одобрил (директиву), а в Совете ЕС существует консенсус по этому поводу. Поэтому после летнего перерыва мы одобрим ее в Совете, поэтому, как я сказал, я презентую директиву и соответствующее законодательство в октябре. Так что мы двигаемся очень быстро", – сказал Рейндерс.

Он добавил, что в результате принятой директивы будет расширен перечень преступлений на уровне Европейского Союза.

Напомним, что ЕС заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро.

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