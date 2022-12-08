Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Министры иностранных дел ЕС намерены принять увеличение военного фонда на 2 миллиарда евро во время встречи в Брюсселе 12 декабря. Если до тех пор не будет завершена дискуссия, ведь для утверждения инициативы требуется единодушное решение, лидеры ЕС могут рассмотреть этот вопрос позже той же недели.

Европейский фонд мира, который составляет около 6 миллиардов евро, возмещает правительствам военные поставки в Украину, но также используется для поддержки других стран. Bloomberg отмечает, что более половины фонда выделены на военную помощь Украине, и страны-члены видят потребность в дальнейшей поддержке страны, а, следовательно, и увеличении фонда.

Напомним, нижняя палата конгресса поддержала оборонный бюджет США с $800 млн для Украины.

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