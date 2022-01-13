ЕС планирует утвердить шестой пакет санкций против Беларуси в начале весны, – журналист Йозвяк

Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк .



"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп", - сообщил он.



Журналист добавил, что их могут принять и вступить в действие в начале весны.

work on the EU's 6th sanctions package on #Belarus still going among working groups. Could be adopted and ready early spring — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 января 2022

Напомним, в ноябре 2021 года ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций.

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