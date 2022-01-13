ЕС планирует утвердить шестой пакет санкций против Беларуси в начале весны, – журналист Йозвяк
Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций против Беларуси, который собираются согласовать в начале весны 2022 года
Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк .
"Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается среди рабочих групп", - сообщил он.
Журналист добавил, что их могут принять и вступить в действие в начале весны.
- Напомним, в ноябре 2021 года ЕС согласовал пятый пакет санкций против Беларуси, в который вошли 28 человек и организаций.
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