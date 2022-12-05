ЕС планирует "ударить" по российскому производству дронов, - Bloomberg
Санкции против российского сектора беспилотных летательных аппаратов могут быть введены в новом, девятом пакете санкций, которые Евросоюз планирует утвердить на следующей неделе
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.
ЕС также рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, используемые Москвой в военных целях, а также меры, направленные против услуг, инвестиций, медиа- и финансового секторов России.
Новый пакет, который станет девятым по счету с момента вторжения России в Украину в феврале, также добавит около 180 физических и юридических лиц в список санкций блока.
Польша и страны Балтии подтолкнули ЕС к усилению пакета мер в рамках своих требований поддерживать ограничение цен на российскую нефть.
Ожидается, что новый пакет санкций будет официально предложен и обсужден на этой неделе, и цель состоит в том, чтобы утвердить меры до встречи лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Как отмечается, для принятия санкций ЕС требуется поддержка всех государств-членов.
В последние недели Москва использовала дроны для обстрелов энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов, которые РФ передал Иран.
В многочисленных сообщениях говорится также об использовании американских и европейских компонентов как в российских, так и в иранских беспилотниках. Кремль и Иран отрицают использование иранских беспилотников в Украине.
- Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против РФ, касающийся финансовых структур.
- По словам главреда портала "Украина по-арабски", Иран намерен отказаться от РФ и перестать поставлять ей дроны для войны против Украины.
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