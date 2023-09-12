Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов, - Reuters

ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов, - Reuters

12 сентября, 2023 вторник
16:03
Мир

На этой неделе ЕС уберет из санкционного списка трех российских бизнесменов – Григория Березкина, Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова

Об этом сообщили собственные источники Reuters .

Отмечается, что Европейский Союз не будет продлевать санкции против этих трех бизнесменов, а срок текущих санкций заканчивается уже на этой неделе, 15 сентября.

Издание напоминает, что ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

Справочно. Фархад Ахмедов – российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей России.

Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель, занимающийся электроэнергетикой и нефтяной промышленностью. Входит в круг близких соратников Путина.

Александр Шульгин – бизнесмен, экс-владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. Покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

  • Суд Европейского Союза 6 сентября удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина об изъятии его из будущих санкционных списков.
ЕС
санкции против России
Война с Россией
Читайте также:
11 сентября, 2023 понедельник
Боец ВСУ: В районе Роботино враг пытается загонять наших хлопцев в огневые мешки
11 сентября, 2023 понедельник
РФ запустила ракеты по гражданскому судну в порту Украины, - Сунак
Ростислав Шурма
11 сентября, 2023 понедельник
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.3
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
17:01
OPINION
Воображаемая "эскалация" не может быть аргументом для запрета Украины бить по территории России
16:45
Эксклюзив
Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
16:27
В Нидерландах вернули картину Ван Гога, похищенную в 2020 году
16:27
ГУР "поздравило" дронами оккупантов с так называемого МВД РФ в Энергодаре
16:25
Эксклюзив
"Будет обмен оружия на еду": эксперт Краев о визите Ким Чен Ына в Россию
16:24
В кинопрокате Латинской Америки появилась украинская "Мавка"
16:19
В Одессе впервые в Украине используют ИИ для диагностики болезней головного мозга
16:17
Эксклюзив
"Будет большой скандал, который может репутационно добить Раду": политолог Кошель о доступе к декларациям
16:08
OPINION
Алексей Голобуцкий
G-20: Россию вытолкнули из поезда цивилизации
16:00
Способствовала псевдовыборам: СБУ объявила новое подозрение главе фейкового избиркома на оккупированной Херсонщине
15:45
Эксклюзив
Силы обороны заявили, что, перебрасывая резервы с разных направлений, враг совершает ошибки
15:23
Паспорт гражданина Украины
Каждый десятый опрошенный украинец хочет остаться в Польше, - социологи из Варшавы
15:05
Немецкий Rheinmetall передал ВСУ мобильный полевой госпиталь
15:03
В Греции заработал украинский образовательный хаб
14:56
Метрополитен-опера в США заказала представление о похищенных Россией украинских детях
14:32
JAS 39 Gripen
Швеция рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей Gripen, – СМИ
14:21
Литва будет конфисковывать российские автомобили, которые будут въезжать в страну, несмотря на запрет
14:14
Завод "Антонов"
"Антонов" будет производить беспилотники для украинской армии
14:13
В Тбилиси открыли памятник воину Мациевскому, расстрелянному за слова "Слава Украине"
14:00
Укрзализныця будет соединять Херсон с Киевом ежедневно. Обновленный маршрут
14:00
OPINION
Минфин не доволен укреплением гривны. Почему?
13:40
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда Украину накроет холодный атмосферный фронт с дождями
13:35
Украинские военные включали на частотах пилотов РФ похоронный марш в первые дни полномасштабной войны, - управление РЭБ
13:34
Аварийные посадки самолетов в полях РФ участятся, - Центр стратегических коммуникаций
13:31
"Контролируют больше года": в ВМС рассказали подробности возвращения "вышек Бойко"
13:30
Российские оккупанты стягивают резервы с глубины РФ: боятся прорыва обороны ВСУ
13:23
Платил зарплату несуществующим работникам: в Киеве директору роддома сообщено о подозрении в растрате 4,5 млн грн
13:21
Сопротивление: население временно оккупированной Запорожской области проигнорировало "выборы"
13:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожскому району
13:16
В Житомире женщина нашла арсенал оружия со Второй мировой войны, когда копала картошку на огороде
13:10
Бербок стремится усилить трансатлантический альянс с США из-за вызовов Китая
13:06
Агентство восстановления создало интерактивную карту публичных закупок на восстановление: что будут отстраивать в первую очередь
13:04
Федерация работодателей призывает Шмыгаля изменить постановление, которым прибыль оборонных предприятий считается убытком государству
13:01
Помогал уклонистам бежать из страны под видом "церковных миссионеров": СБУ задержала экс-диакона УПЦ (МП)
12:56
В Токио отменяют гендерные квоты для поступления в государственные школы
12:52
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
12:45
Россия создала такие условия "выборов", что можно написать любые цифры и результаты явки - представитель президента Украины в АР Крым
12:41
ПАСЕ
"Де-факто диктатура": в ПАСЕ выразили обеспокоенность возможностью Путина быть президентом бессрочно
12:39
Эксклюзив
москва, кремль
В Украинском институте будущего рассказали, кого россияне считают наиболее вероятным преемником Путина
12:36
В Киеве с 20 сентября ограничат въезд грузовиков в часы пик
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV