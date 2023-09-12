ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов, - Reuters
На этой неделе ЕС уберет из санкционного списка трех российских бизнесменов – Григория Березкина, Александра Шульгина и миллиардера Фархада Ахмедова
Об этом сообщили собственные источники Reuters .
Отмечается, что Европейский Союз не будет продлевать санкции против этих трех бизнесменов, а срок текущих санкций заканчивается уже на этой неделе, 15 сентября.
Издание напоминает, что ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.
Справочно. Фархад Ахмедов – российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей России.
Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель, занимающийся электроэнергетикой и нефтяной промышленностью. Входит в круг близких соратников Путина.
Александр Шульгин – бизнесмен, экс-владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. Покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза и Австралии.
- Суд Европейского Союза 6 сентября удовлетворил иск российского бизнесмена Александра Шульгина об изъятии его из будущих санкционных списков.
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