ЕС планирует убрать из санкционного списка трех российских бизнесменов, - Reuters

Об этом сообщили собственные источники Reuters .

Отмечается, что Европейский Союз не будет продлевать санкции против этих трех бизнесменов, а срок текущих санкций заканчивается уже на этой неделе, 15 сентября.

Издание напоминает, что ЕС нуждается в единодушии всех 27 стран-членов блока для введения санкций, которые обновляются каждые шесть месяцев.

Справочно. Фархад Ахмедов – российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей России.

Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель, занимающийся электроэнергетикой и нефтяной промышленностью. Входит в круг близких соратников Путина.

Александр Шульгин – бизнесмен, экс-владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. Покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров 11 апреля 2022 года, после введения санкций Европейского Союза и Австралии.