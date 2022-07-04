ЕС планирует создать платформу для координации восстановления Украины, - фон дер Ляен
Европейский Союз намерен создать платформу для координации действий по восстановлению Украины после войны с РФ
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен на конференции в Лугано.
Платформа призвана определять масштабы потерь и потребностей Украины, а также размеры помощи, которую может предоставить Евросоюз.
"С начала войны Европейский Союз мобилизовал около €6,2 млрд как финансовую поддержку. И готов предоставить больше. Мы будем в значительной степени вовлечены в среднесрочную и долгосрочную реконструкцию", - пообещала глава Еврокомиссии.
По ее словам, целью Москвы является военное, политическое и экономическое уничтожение Украины. Фон дер Ляен заявила, что Россия хочет подорвать само существование Украины как государства и этого нельзя допустить.
"Я верю в европейское будущее Украины. Вы можете изменить эту страну к лучшему, и это будет вашей окончательной победой. Свободная и жизнерадостная Украина. Суверенная Украина наконец-то воссоединенная с нашей европейской семьей", - отметила она.
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