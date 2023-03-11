ЕС планирует совместное патрулирование морей из-за возможных угроз от РФ, - FT

Об этом сообщили Financial Times.

Отмечается, что обновленная морская стратегия включает в себя план действий, предусматривающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны с лучшей координацией между государствами-членами.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс утвердил, что диверсия на "Северных потоках" показала необходимость повышенной бдительности по европейской морской деятельности в Европе.

"После случившегося с Северным потоком нам нужен усиленный мониторинг и защита важной морской инфраструктуры и судов от физических и кибернетических угроз", - подчеркнул он.

В частности, страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской деятельности вокруг морских ветровых электростанций, нефтегазовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.