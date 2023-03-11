ЕС планирует совместное патрулирование морей из-за возможных угроз от РФ, - FT
Страны ЕС могут начать совместное морское патрулирование и провести военно-морские учения, чтобы противодействовать разведывательным кораблям РФ и защитить инфраструктуру
Об этом сообщили Financial Times.
Отмечается, что обновленная морская стратегия включает в себя план действий, предусматривающий проведение ежегодных совместных военно-морских учений ЕС и увеличение количества военных патрулей и патрулей береговой охраны с лучшей координацией между государствами-членами.
Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс утвердил, что диверсия на "Северных потоках" показала необходимость повышенной бдительности по европейской морской деятельности в Европе.
"После случившегося с Северным потоком нам нужен усиленный мониторинг и защита важной морской инфраструктуры и судов от физических и кибернетических угроз", - подчеркнул он.
В частности, страны-члены ЕС предупредили о растущем количестве доказательств российской деятельности вокруг морских ветровых электростанций, нефтегазовых буровых платформ и телекоммуникационных кабелей.
- Напомним, правоохранители Дании разыскивали яхту, предположительно перевозившую взрывчатку для организации диверсии на российских газопроводах "Северный поток"
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