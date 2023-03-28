ЕС планирует разработать многоязычный искусственный интеллект для оборонных нужд, - Euractiv
Евросоюз профинансировал исследования и разработку многоязычного разговорного искусственного интеллекта для своих оборонных нужд
Об этом информирует Euractiv .
Создание многоязычного искусственного интеллекта включено в проект рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) на 2023 год и в программу оборонных исследований и разработок, обнародованную 29 марта.
Этот искусственный интеллект будет направлен на удовлетворение потребностей вооруженных сил стран-членов ЕС. Он будет помогать в создании транскрипций, переводе и взаимодействии на разных языках.
Отмечают, что из-за цифровизации поля боя необходимо создавать более сложные пользовательские интерфейсы. Также она приводит к постоянному увеличению объемов речевых данных для обработки. В результате "языковые технологии, такие как многоязычное письменное или устное взаимодействие, перевод и поиск информации, требуются во все большем количестве оборонных систем". Речь идет о программном обеспечении для определения языка, камеры и средств связи, в том числе радио.
Издание отмечает, что эта потребность в настоящее время особенно острая, поскольку страны ЕС принимают участие в международных или многонациональных операциях по всему миру. Для этого они привлекают несколько стран и языков и стремятся иметь лучшую доступную коммуникацию во избежание задержек и недоразумений.
Профессиональное военное руководство в свою очередь требует от будущего искусственного интеллекта высокого уровня точности, в частности, он должен будет знать оборонную терминологию, иметь быструю обработку данных и их конфиденциальность. Также исследуемые технологии должны быть более устойчивы к шуму, который может мешать сбору данных.
Исполнительный орган ЕС также отметил необходимость широкого списка доступных языков. Он должен содержать европейские языки и те, для которых ограничены данные. Однако, что это за языки, исполнительный орган ЕС не уточнил. Вероятно, имеются в виду языки тех стран, где страны-члены НАТО разместили свои войска, например, язык фарси в Афганистане и т.д.
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