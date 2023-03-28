ЕС планирует разработать многоязычный искусственный интеллект для оборонных нужд, - Euractiv

Об этом информирует Euractiv .

Создание многоязычного искусственного интеллекта включено в проект рабочей программы Европейского оборонного фонда (EDF) на 2023 год и в программу оборонных исследований и разработок, обнародованную 29 марта.

Этот искусственный интеллект будет направлен на удовлетворение потребностей вооруженных сил стран-членов ЕС. Он будет помогать в создании транскрипций, переводе и взаимодействии на разных языках.

Отмечают, что из-за цифровизации поля боя необходимо создавать более сложные пользовательские интерфейсы. Также она приводит к постоянному увеличению объемов речевых данных для обработки. В результате "языковые технологии, такие как многоязычное письменное или устное взаимодействие, перевод и поиск информации, требуются во все большем количестве оборонных систем". Речь идет о программном обеспечении для определения языка, камеры и средств связи, в том числе радио.

Издание отмечает, что эта потребность в настоящее время особенно острая, поскольку страны ЕС принимают участие в международных или многонациональных операциях по всему миру. Для этого они привлекают несколько стран и языков и стремятся иметь лучшую доступную коммуникацию во избежание задержек и недоразумений.

Профессиональное военное руководство в свою очередь требует от будущего искусственного интеллекта высокого уровня точности, в частности, он должен будет знать оборонную терминологию, иметь быструю обработку данных и их конфиденциальность. Также исследуемые технологии должны быть более устойчивы к шуму, который может мешать сбору данных.

Исполнительный орган ЕС также отметил необходимость широкого списка доступных языков. Он должен содержать европейские языки и те, для которых ограничены данные. Однако, что это за языки, исполнительный орган ЕС не уточнил. Вероятно, имеются в виду языки тех стран, где страны-члены НАТО разместили свои войска, например, язык фарси в Афганистане и т.д.