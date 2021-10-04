ЕС планирует расширить санкционный список против РФ за оккупацию Крыма, - журналист

Об этом сообщил Радио Свобода Рикард Юзвяк.

По информации журналиста, санкции планируют ввести против восьмерых судей и прокуроров из Крыма, которые принимали "политически мотивированные решения" в отношении тех, кто не согласился с оккупацией полуострова.

Решение планируют принять 11 октября.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям.