ЕС планирует расширить санкционный список против РФ за оккупацию Крыма, - журналист
Послы ЕС решили добавить восемь человек в санкционный список за нарушение территориальной целостности Украины
Об этом сообщил Радио Свобода Рикард Юзвяк.
По информации журналиста, санкции планируют ввести против восьмерых судей и прокуроров из Крыма, которые принимали "политически мотивированные решения" в отношении тех, кто не согласился с оккупацией полуострова.
Решение планируют принять 11 октября.
Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим лицам и организациям.
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