ЕС планирует расширить санкции против России за оккупацию Крыма, - Spiegel
Евросоюз намерен ввести дополнительные санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма
Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ посольства Германии в Брюсселе.
Согласно документу, Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны призвали к новым карательным мерам в рабочей группе с представителями стран ЕС в минувший понедельник. Они требовали добавить еще пять человек или организаций в список санкций ЕС, составленный после оккупации Россией Крыма в начале 2014 года и с тех пор неоднократно расширявшийся.
В документе говорится, что это "необходимый ответ России в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий". Кто конкретно может попасть в список, неизвестно.
Германия изначально имела оговорку к этой идее. Но, по данным издания, немецкий МИД провел проверку и по ее завершении предоставил свое согласие на мероприятия.
По информации издания, на следующем заседании рабочей группы Совета в Брюсселе Германия должна одобрить расширение списка санкций, включив туда пять человек или организаций.
- Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.
- 13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.
- Издание Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что в ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.
- 24 января в ЕС заявили, что готовы ввести против России "всеобъемлющие, невиданные ранее" экономические санкции в случае нового вторжения в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.34
Покупка 28.34Продажа 28.66
-
EUR
Покупка 31.97Продажа 32.46
- Актуальное
- Важное