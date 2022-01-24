ЕС планирует расширить санкции против России за оккупацию Крыма, - Spiegel

Об этом сообщает Spiegel, ссылаясь на конфиденциальный документ посольства Германии в Брюсселе.



Согласно документу, Литва, Болгария, Румыния, Дания и другие страны призвали к новым карательным мерам в рабочей группе с представителями стран ЕС в минувший понедельник. Они требовали добавить еще пять человек или организаций в список санкций ЕС, составленный после оккупации Россией Крыма в начале 2014 года и с тех пор неоднократно расширявшийся.



В документе говорится, что это "необходимый ответ России в связи с продолжающейся русификацией присоединенных территорий". Кто конкретно может попасть в список, неизвестно.



Германия изначально имела оговорку к этой идее. Но, по данным издания, немецкий МИД провел проверку и по ее завершении предоставил свое согласие на мероприятия.



По информации издания, на следующем заседании рабочей группы Совета в Брюсселе Германия должна одобрить расширение списка санкций, включив туда пять человек или организаций.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.

Издание Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что в ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.

24 января в ЕС заявили, что готовы ввести против России "всеобъемлющие, невиданные ранее" экономические санкции в случае нового вторжения в Украину.

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