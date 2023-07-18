ЕС планирует продолжать совместные закупки нероссийского газа, - Bloomberg
Евросоюз хочет сделать постоянными совместные закупки газа, которые были антикризисной мерой после отказа от российского импорта
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Еврокомиссии.
Отмечается, что исполнительный орган власти Евросоюза предлагает принять текущие антикризисные меры по совместным закупкам газа долгосрочным решением, где российский газ по-прежнему покупать не будут.
Согласно документу, эти меры также могут включать другие энергетические товары или услуги, такие как улавливание и хранение углерода – процесс, включающий отделение углерода от промышленных и энергетических источников, а также транспортировку к месту хранения и долгосрочную изоляцию от атмосферы.
Уточняется, что участие в платформе совместных закупок будет добровольным, за исключением случая очередного энергетического кризиса, когда ЕС может пойти на формирование общего спроса.
Вице-президент Комиссии Марош Шефчович подчеркнул, что эта платформа может также позволить покупать водород и служить образцом для закупки критически важного сырья, необходимого для чистых технологий.
Согласно документу, это предложение будет включено в пакет водорода и декарбонизацию, который сейчас обсуждается странами-членами и Европейским парламентом.
- Напомним, в марте лидеры стран ЕС согласовали революционное решение о совместной закупке нероссийского газа, коренным образом меняющего энергетический рынок Европы. Целью такого решения является невозможность России осуществлять свою политику, предлагая отдельным странам ЕС энергоресурсы по заниженным ценам, а требовать политических уступок.
- Ранее стало известно, что в этом процессе примет участие и Украина. В результате наше государство получило 100% объема газа, заказанного благодаря его участию в Платформе ЕС по совместной закупке.
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