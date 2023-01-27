Об этом информирует Bloomberg .

Издание отмечает, что предложенные меры будут способствовать наложению многих пакетов санкций, ранее ЕС наложенных на Россию. Они будут включать ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны.

В частности, говорится о запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, как это используется в военных целях. Они могут увеличить промышленный потенциал страны.

Также ЕС предлагает:

наложить санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото

ввести торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг

ввести меры, направленные на удар по авиационному и энергетическому сектору Беларуси, а также по ее ключевым источникам дохода.

Как и в случае с санкциями против РФ, предложения по Беларуси предусматривают исключение по лекарственным средствам, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Также предлагаемые меры включают льготы для соответствующих финансовых операций с участием попавших под санкции лиц.

"Законодательство также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица", - говорится в сообщении.

Чтобы одобрить предложенные ограничения, необходимо получить поддержку всех стран-членов. В то же время, ЕС работает над десятым пакетом санкций против России и над ограничением цен на российские нефтепродукты.