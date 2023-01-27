ЕС планирует наложить на Беларусь новые санкции, – Bloomberg
Европейский Союз предложил наложить на Беларусь новый пакет санкции за поддержку агрессии России в сторону Украины
Об этом информирует Bloomberg .
Издание отмечает, что предложенные меры будут способствовать наложению многих пакетов санкций, ранее ЕС наложенных на Россию. Они будут включать ограничения на ключевые технологии и энергетический сектор страны.
В частности, говорится о запрете на экспорт товаров и технологий двойного назначения, как это используется в военных целях. Они могут увеличить промышленный потенциал страны.
Также ЕС предлагает:
- наложить санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото
- ввести торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг
- ввести меры, направленные на удар по авиационному и энергетическому сектору Беларуси, а также по ее ключевым источникам дохода.
Как и в случае с санкциями против РФ, предложения по Беларуси предусматривают исключение по лекарственным средствам, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Также предлагаемые меры включают льготы для соответствующих финансовых операций с участием попавших под санкции лиц.
"Законодательство также позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица", - говорится в сообщении.
Чтобы одобрить предложенные ограничения, необходимо получить поддержку всех стран-членов. В то же время, ЕС работает над десятым пакетом санкций против России и над ограничением цен на российские нефтепродукты.
- 26 января парламентская ассамблея Совета Европы заявила , что к ответственности за агрессию в Украине должно быть привлечено руководство и РФ, и Беларуси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.58Продажа 43.57
- Актуальное
- Важное