ЕС планирует мобилизовать €300 млрд инвестиций, чтобы отказаться от российского ископаемого топлива
Европейский Союз намерен мобилизовать около €300 млрд инвестиций до 2030 года с целью отказа от российских нефти и газа
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Европейский Союз намерен мобилизовать около €300 млрд инвестиций до 2030 года, чтобы прекратить зависимость от российской нефти и газа.
Об этом в среду заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Она также сообщила, что инвестиции будут включать €10 млрд. на газовую инфраструктуру и €2 млрд на нефть. Остальные мобилизуют на чистую энергию.
Фон дер Ляен также добавила, что Брюссель предлагает увеличить юридические цели ЕС по возобновляемой энергии и энергосбережению до 2030 года.
"RePowerEU поможет нам сэкономить больше энергии, чтобы ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и, главное, начать инвестиции в новом масштабе. Так что я бы сказала, что это будет поддержка нашего европейского зеленого соглашения", — прокомментировала она.
- Напомним, 9 мая после встречи с Орбаном фон дер Ляен рассказала о прогрессе по эмбарго ЕС на российскую нефть.
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