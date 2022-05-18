Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Европейский Союз намерен мобилизовать около €300 млрд инвестиций до 2030 года, чтобы прекратить зависимость от российской нефти и газа.

Об этом в среду заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она также сообщила, что инвестиции будут включать €10 млрд. на газовую инфраструктуру и €2 млрд на нефть. Остальные мобилизуют на чистую энергию.

Фон дер Ляен также добавила, что Брюссель предлагает увеличить юридические цели ЕС по возобновляемой энергии и энергосбережению до 2030 года.



"RePowerEU поможет нам сэкономить больше энергии, чтобы ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и, главное, начать инвестиции в новом масштабе. Так что я бы сказала, что это будет поддержка нашего европейского зеленого соглашения", — прокомментировала она.

Напомним, 9 мая после встречи с Орбаном фон дер Ляен рассказала о прогрессе по эмбарго ЕС на российскую нефть.