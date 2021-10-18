ЕС планирует исключить Украину из списка COVID-безопасных для путешествий стран, - журналист
Украину планируют исключить из рекомендованного ЕС списка стран, ситуация с коронавирусом в которых позволяет безопасные путешествия
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Украину планируют изъять из рекомендованного ЕС COVID19-списка безопасных для путешествий третьих стран", - написал Йозвяк.
По данным журналиста, решение должны принять на текущей неделе.
"Украина была включена (в список - ред.) в середине июля, но резкий рост в последнее время количества случаев (заражений - ред.) означает, что страна больше не будет оставаться в списке", - пояснил Йозвяк.
- Напомним, с 18 октября в "красной" зоне карантина находятся 5 областей Украины - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.
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