ЕС планирует исключить Украину из списка COVID-безопасных для путешествий стран, - журналист

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.



"Украину планируют изъять из рекомендованного ЕС COVID19-списка безопасных для путешествий третьих стран", - написал Йозвяк.



По данным журналиста, решение должны принять на текущей неделе.



"Украина была включена (в список - ред.) в середине июля, но резкий рост в последнее время количества случаев (заражений - ред.) означает, что страна больше не будет оставаться в списке", - пояснил Йозвяк.

Напомним, с 18 октября в "красной" зоне карантина находятся 5 областей Украины - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.