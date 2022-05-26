ЕС планирует импортировать газ из Израиля, чтобы снизить зависимость от РФ, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg .

Согласно документам Bloomberg, топливо будет превращено в сжиженный природный газ на перерабатывающих заводах Египта перед отправлением в ЕС. Соглашение расширит европейские рыночные возможности для Израиля, где внутренние цены на газ гораздо ниже ставок, которые он может получать на континенте.

Издание сообщает, что в прошлом году ЕС импортировал около 40% своего газа из России. Теперь нужно будет использовать несколько источников топлива, а также увеличить производство возобновляемых источников энергии, чтобы удовлетворить спрос. Израиль и Египет также расширят сотрудничество по зеленой энергетике.

Отмечают, что еще в апреле Румыния выразила заинтересованность импортом сжиженного природного газа. Заявив, что это поможет усилить энергетическую сохранность. В настоящее время израильский газ в основном обслуживает местный рынок, а также соседние Египет и Иорданию.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил , что его страна на данном этапе не намерена отказываться от закупки газа из России.

Германия будет покупать у США сжиженный газ.

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