ЕС планирует импорт газа из Азербайджана, в обход России

Об этом сообщает Reuters.

Через часть газопроводной сети Южного газового коридора - Трансадриатический трубопровод - в 2021 году уже было доставлено более 8 млрд кубометров азербайджанского газа в европейские страны, в том числе в Италию.

Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого. Новый проект меморандума ЕС нарабатывает, чтобы сократить зависимость от российского газа после начала войны в Украине.

"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе путем экспорта в Европейский Союз через Южный газовый коридор по меньшей мере, 20 миллиардов кубометров газа ежегодно до 2027 года, согласно коммерческой жизнеспособности и рыночному спросу", - отмечается в сообщении.

Сейм Латвии принял решение об отказе от российского газа с 1 января 2023 года.

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