Об этом сообщил Жозеп Боррель в твиттере.

"Россия пытается сломить дух украинцев и бьет по энергетической инфраструктуре, используя зимние условия как оружие против гражданского населения", - написал он.

Поэтому Евросоюз передаст Украине через механизм гражданской защиты еще 40 генераторов, чтобы помочь поддерживать нормальную жизнь при длительном отсутствии электроснабжения.

"На встрече G7 мы скоординировали поддержку. ЕС передаст еще 40 генераторов вдобавок к тем 550, которые уже передали через механизм гражданской защиты", - добавил Боррель.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование , необходимое для стабилизации системы.

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