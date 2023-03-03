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ЕС передаст Украине более 5 тыс. солнечных панелей

3 мартa, 2023 пятница
19:55
Экономика

Европейский Союз в скором времени передаст Украине 5700 солнечных панелей для обеспечения электроэнергией критической инфраструктуры во время российских атак

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон Дер Ляен в опубликованном в твиттере видеообращении.

"Я пообещала работать с Украиной над возобновляемыми источниками энергии, важными для ее энергетической безопасности", - сказала она.

Фон Дер Ляен подчеркнула, что Россия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру умышленными ударами. Именно поэтому Украина вскоре получит первую партию из 5700 солнечных панелей итальянской энергетической компании ENEL. Они производятся в Европе, в Катании при поддержке Европейского фонда инноваций.

Президент Еврокомиссии отметила, что предоставленные солнечные панели способны покрыть 11 тыс. кв. км крыш публичных зданий. Они могут обеспечить светом больницы, пожарные части и школы.

"Я уверена, что другие европейские компании, а также другие члены ЕС будут вдохновлены этим первым шагом, чтобы Украина могла работать на чисто произведенной электроэнергии, производимой дома", - подчеркнула фон Дер Ляен.

  • 1 марта Украина получила от Литвы мощный автотрансформатор.
Общество
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Украина
ЕС
Еврокомиссия
война с Россией
помощь Украине
Урсула фон дер Ляйен
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