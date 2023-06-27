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ЕС передаст Украине 500 генераторов для нужд пострадавших от подрыва Каховской ГЭС районов

27 июня, 2023 вторник
16:42
Война с Россией

Европейский Союз передает Украине 500 генераторов из своих резервов для нужд районов, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В продолжение помощи, оказываемой Украине через механизм гражданской защиты ЕС, Евросоюз передает 500 генераторов со  складов стратегического резерва, расположенных в Польше.

"Генераторы будут использоваться для возобновления функционирования критической инфраструктуры, такой как насосные станции и станции очистки сточных вод в пострадавших районах на юге Украины. Генераторы разной мощности – от 12,5 кВА до 1100 кВА – общей стоимостью 16 млн евро", – отмечают в сообщении .

Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия взрыва ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Также премьер Британии Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

9 июня отмечалось, что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий враждебного подрыва Каховской ГЭС.

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.

Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.

14 июня отмечалось, что спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти в 457 тыс. евро.

Также 16 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн.

20 июня Правительство Японии приняло решение оказать финансовую помощь в размере $5 млн для помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Помощь будет включать в себя продовольствие, воду, санитарию и здравоохранение. Кроме того, будет предоставлено около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники.

Испания 21 июня сообщила, что готовит 240 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.

ЕС
помощь Украине
Каховская ГЭС
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