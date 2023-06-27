ЕС передаст Украине 500 генераторов для нужд пострадавших от подрыва Каховской ГЭС районов
Европейский Союз передает Украине 500 генераторов из своих резервов для нужд районов, пострадавших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
В продолжение помощи, оказываемой Украине через механизм гражданской защиты ЕС, Евросоюз передает 500 генераторов со складов стратегического резерва, расположенных в Польше.
"Генераторы будут использоваться для возобновления функционирования критической инфраструктуры, такой как насосные станции и станции очистки сточных вод в пострадавших районах на юге Украины. Генераторы разной мощности – от 12,5 кВА до 1100 кВА – общей стоимостью 16 млн евро", – отмечают в сообщении .
Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия взрыва ГЭС
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.
8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.
Также премьер Британии Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.
9 июня отмечалось, что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий враждебного подрыва Каховской ГЭС.
Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.
Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.
14 июня отмечалось, что спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти в 457 тыс. евро.
Также 16 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн.
20 июня Правительство Японии приняло решение оказать финансовую помощь в размере $5 млн для помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Помощь будет включать в себя продовольствие, воду, санитарию и здравоохранение. Кроме того, будет предоставлено около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники.
Испания 21 июня сообщила, что готовит 240 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.71
Покупка 36.71Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное