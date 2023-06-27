Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

В продолжение помощи, оказываемой Украине через механизм гражданской защиты ЕС, Евросоюз передает 500 генераторов со складов стратегического резерва, расположенных в Польше.

"Генераторы будут использоваться для возобновления функционирования критической инфраструктуры, такой как насосные станции и станции очистки сточных вод в пострадавших районах на юге Украины. Генераторы разной мощности – от 12,5 кВА до 1100 кВА – общей стоимостью 16 млн евро", – отмечают в сообщении .

Как Украине помогли другие страны преодолеть последствия взрыва ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, а также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь.

8 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в ближайшее время получит помощь от НАТО в рамках Евроатлантического координационного центра реагирования на природные бедствия и катастрофы.

Также премьер Британии Риши Сунак сообщил, что разведывательные службы Соединенного Королевства изучают причастность России к подрыву Каховской ГЭС.

9 июня отмечалось, что в рамках Механизма гражданской защиты ЕС Украина получила гуманитарную помощь для ликвидации последствий враждебного подрыва Каховской ГЭС.

Польша, Эстония и Германия передали Украине пожарно-спасательную технику и вездеходы, спецавтомобиль, рефрижератор, генераторы, емкости для топлива и спецодежду.

Также направлена гуманитарная помощь из Литвы, Чехии, Финляндии, Австрии, Дании, Польши, Франции и Норвегии. В кратчайшие сроки она будет доставлена в Украину.

14 июня отмечалось, что спасательный департамент Эстонии отправит в Украину технику и оборудование на сумму почти в 457 тыс. евро.

Также 16 июня Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи пострадавшим в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и выделил 564 млн грн.

20 июня Правительство Японии приняло решение оказать финансовую помощь в размере $5 млн для помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Помощь будет включать в себя продовольствие, воду, санитарию и здравоохранение. Кроме того, будет предоставлено около 160 очистителей воды, 530 генераторов, 30 единиц строительной техники.

Испания 21 июня сообщила, что готовит 240 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС.