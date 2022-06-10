ЕС передал украинским правоохранителям снаряжение на 3 млн. евро

Об этом идет речь на сайте Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Известно, что в пакет помощи вошли 1200 плитоносок, 1200 бронежилетов и 1200 баллистических касок.



Подобную помощь получают работники Государственной пограничной службы, Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора.

7 июня Украина получила от Литвы 20 автомобилей, среди которых грузовики и внедорожники, еще 20 БТР – в пути.

Испания планирует передать Украине зенитно-ракетные комплексы Shorad Aspide и танки Leopard 2A4.

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