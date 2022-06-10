ЕС передал украинским правоохранителям снаряжение на 3 млн. евро
Нацполиция Украины получила от Евросоюза 1200 тактических плитоносок, в ближайшее время правоохранителям также будет передано 1,2 тыс. бронежилетов и столько же баллистических касок
Об этом идет речь на сайте Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.
Известно, что в пакет помощи вошли 1200 плитоносок, 1200 бронежилетов и 1200 баллистических касок.
Подобную помощь получают работники Государственной пограничной службы, Государственного бюро расследований и Офиса Генерального прокурора.
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