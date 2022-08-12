Об этом ГПСУ сообщает в фейсбуке.

Отмечается, что катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", финансируемого Европейским Союзом и внедряемого IOM Ukraine (Международная организация по миграции).

Каждая лодка вмещает команду из четырех человек. Судно оснащено спасательными жилетами и эхолотами для определения глубины воды под судном.

Кроме того, в прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC. Как передает ГПСУ, катера показали высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.