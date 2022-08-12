ЕС передал Украине 4 патрульных катера UMS 425CC для охраны госграницы
Белгород-Днестровский пограничный отряд на Одесчине получил от Евросоюза четыре новых патрульных катера UMS 425CC общей стоимостью 2,2 млн грн
Об этом ГПСУ сообщает в фейсбуке.
Отмечается, что катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", финансируемого Европейским Союзом и внедряемого IOM Ukraine (Международная организация по миграции).
Каждая лодка вмещает команду из четырех человек. Судно оснащено спасательными жилетами и эхолотами для определения глубины воды под судном.
Кроме того, в прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC. Как передает ГПСУ, катера показали высокую надежность при несении службы по охране государственной границы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное