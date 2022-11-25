Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы активизируем наши усилия и работаем с партнерами, чтобы оказать экстренную поддержку, которая нужна Украине для восстановления и поддержки электроэнергии и отопления для гражданского населения", - сказала она.

Через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Еврокомиссия готовит скорейшее доставку в Украину последующих крупных пожертвований государств-членов и непосредственно из резерва комиссии. В частности Украина получит 200 трансформаторов среднего размера и большой автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, 40 тяжелых генераторов из резерва rescEU, расположенных в Румынии.

Известно, что каждый из генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

"Европейская комиссия дополнительно работает над новым энергетическим центром rescEU в Польше, чтобы разрешить пожертвования от третьих сторон и помочь с их доставкой в Украину скоординировано, в том числе с нашими партнерами из G7", - добавила президент Еврокомиссии.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование , необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

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