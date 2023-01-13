ЕС перечислит первый транш макрофинансовой помощи в январе
Европейский Союз перечислит первый транш макрофинансовой помощи Украине уже в этом месяце
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
"Мы продолжим нашу поддержку Украине. Мы начнем в январе с первого транша макрофинансовой помощи из 18 млрд евро. Это самый большой пакет макрофинансовой помощи, который Европа оказывала странам-партнерам", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 13 декабря все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине €18 млрд помощи в 2023 году. Днем ранее послы ЕС практически единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
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