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ЕС ожидает назначения руководителя САП после избрания нового генпрокурора

27 июля, 2022 среда
16:31
Мир

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас после назначения Андрея Костина новым генпрокурором Украины ожидает назначения нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Об этом Маасикас написал в своем твиттере.

"Продолжим сотрудничать в расследовании военных преступлений России. С нетерпением жду скорого назначения начальника САП", - написал Маасикас.

Дипломат поздравил Костина с назначением на должность Генерального прокурора Украины, отметив, что вместе с представительством ЕС в Украине тесно сотрудничал с Костиным в реформе правосудия.

Для сохранения статуса кандидата на вступление в ЕС Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП и провести конкурс для избрания главы НАБУ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выступлении в Верховной Раде призвала как можно быстрее назначить руководителя САП. Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП утвердила результаты конкурса, больше всего баллов набрал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, он должен стать новым главой САП.

Конкурсная комиссия обратилась в Офис генпрокурора с просьбой предоставить подтверждение, что у победителей конкурса нет проблем с коррупцией и люстрацией.

Несмотря на то, что комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, назначает руководителя САП генпрокурор или исполняющий его обязанности.

  • 27 июля Верховная Рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором . Известно, что именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа откладывалась и блокировалась. По оценкам международных экспертов, он не прошел конкурс на должность главы Специальной антикоррупционной прокуратуры из-за проблем с добропорядочностью.

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