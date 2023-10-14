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ЕС отправит представителя на переговоры по "нерешенным вопросам" в Китай, - Bloomberg

14 октября, 2023 суббота
09:26
Мир

Европейский Союз на следующей неделе планирует отправить своего представителя Энрике Мору в Пекин для дальнейших переговоров с Китаем

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, завершая трехдневный визит в Китай, пишет Bloomberg.

Отмечается, что заместитель генсекретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора поедет в Пекин, чтобы продолжить переговоры с официальными лицами Китая по "нерешенным вопросам".

"Ближний Восток был важнейшей темой последних переговоров, кроме двусторонних связей, и обе стороны согласились, что единственным долгосрочным решением проблемы является план по двум государствам", - сказал Боррель.

Он добавил, что отношения ЕС с Китаем не зависят от других стран. Выступая перед студентами университета в Пекине, главный дипломат Евросоюза сказал, что доверие к Китаю "взорвано" из-за позиции Пекина в отношении войны РФ против Украины, и предупредил, что увеличение дисбаланса в торговле со второй по величине экономикой мира приведет к усилению протекционизма.

По словам Борреля, европейцы считают, что Китай "возможно не использует свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию".

"Мы считаем, что Китай должен приложить значительные усилия, чтобы убедить народ Украины, что Китай не является союзником России в этой войне. Я думаю, что Китай должен увеличить гуманитарную помощь Украине", - отметил он.

Комментарии Борреля подчеркивают одну из самых больших претензий Брюсселя к Пекину: Китай обеспечивает дипломатическое прикрытие российскому президенту Владимиру Путину с тех пор, как глава Кремля отдал приказ о полномасштабном вторжении в начале прошлого года. В знак тесных связей между Москвой и Пекином ожидается, что Путин примет участие в форуме "Один пояс, один путь" китайского лидера Си Цзиньпина, который пройдет в ближайшие дни в Китае.

  • В четверг, 12 октября, верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Китай, чтобы обсудить отношения между ЕС и Пекином.
Китай
ЕС
Жозеп Боррель
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