ЕС отменит ограничения на импорт японских пищевых продуктов, установленные после катастрофы на Фукусиме

Об этом заявили на саммите Япония-ЕС в Брюсселе, цитирует Kyodo News .

В ходе мероприятия лидеры стран договорились об укреплении цепочек поставок для ключевых промышленных и сырьевых материалов. В частности, ЕС решил отменить тестирование на радионуклиды и сертификацию безопасности для ряда морепродуктов и сельскохозяйственной продукции с Фукусимы и девяти других японских префектур.

По словам президентов Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, снятие ограничений на импорт продуктов из Японии основывается на научных доказательствах. Такое решение было принято после того, как на прошлой неделе МАГАТЭ пришло к выводу, что план Японии по выбросу очищенной радиоактивной воды из аварии АЭС в Фукусиме соответствует стандартам безопасности и не представляет риска для здоровья человека или окружающей среды.

Отмечают, что отмена контроля над импортом японских продуктов может произойти в начале августа, если все необходимые процедуры в ЕС пройдут гладко.

Также, когда ЕС отменит ограничение на импорт продуктов из Японии, количество стран и регионов, сохраняющих такой контроль, составит 11. Среди них Китай, Южная Корея и Гонконг. В то же время, сообщают, что Исландия и Норвегия вскоре могут отменить эти ограничения.

Что известно о плане Японии по выбросу очищенной радиоактивной воды в океан

Во вторник, 4 июля, Гросси встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой и передал ему отчет МАГАТЭ , в котором говорилось, что план сброса воды соответствует международным стандартам безопасности и будет иметь незначительное радиологическое влияние на людей и окружающую среду в случае его реализации.

На АЭС в Фукусиме вода, используемая для охлаждения атомных реакторов, проходит поэтапную обработку с помощью усовершенствованной системы очистки, которая удаляет почти все радиоактивные вещества, кроме трития. Такая вода собирается в огромных резервуарах занимающих большую площадь площадки электростанции.

TEPCO неоднократно отмечала, что вывод из эксплуатации реакторов на АЭС "Фукусима-1" не может быть завершен без утилизации очищенной воды. Компания уже несколько лет разрабатывает и строит специальную систему очистки, позволяющую практически полностью удалить радиоактивные элементы из воды.

Очищенную воду планируют постепенно сбрасывать в море на расстоянии 1 километра от электростанции через подводный тоннель после разбавления ее морской водой в концентрации 1:40, разрешенной японскими стандартами безопасности.

Также позже, 7 июля, Китай, крупнейший покупатель японских морепродуктов, запретил импорт продуктов питания из десяти префектур Японии и ввел усиленный контроль за наличием радиоактивных веществ в остальной части японской продукции.

8 июля управление ядерного регулирования Японии предоставило компании TEPCO, оператору АЭС "Фукусима-1", официальное разрешение начать сброс очищенной радиоактивной воды в открытое море.

Позже Северная Корея раскритиковала МАГАТЭ за одобренный план сброса очищенной воды с "Фукусимы". По словам высокопоставленного чиновника министерства земельных ресурсов и охраны окружающей среды, запланированный сброс воды будет иметь "роковое негативное влияние на человеческие жизни, безопасность и экологическую среду".

Впоследствии стало известно, что Гонконг запретит ввоз морепродуктов из многих японских префектур, если Токио продолжит реализацию плана по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС "Фукусима"