ЕС отменил все пошлины для украинского экспорта, Зеленский отреагировал
Евросоюз отменил все пошлины и сборы с украинских товаров, поставляемых на европейский рынок
Об этом заявила на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер, передает Укринформ .
"Регуляторные правила, временно приостанавливающие все сборы по импорту, поступающему в ЕС из Украины, были обнародованы сегодня в Официальном журнале ЕС. Они вступят в силу завтра, 4 июня, и будут действовать до 5 июня 2023 года", - сказала Мириам Гарсия Феррер .
Представительница Еврокомиссии отметила, что к таким шагам ЕС прибег ради помощи возобновлению украинского бизнеса, пострадавшего от российской агрессии.
"Это беспрецедентный шаг, направленный на развитие экономики Украины, которая была значительно ослаблена в результате российской агрессии. Он поможет преодолеть тяжелую ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры после российского военного вторжения", - подчеркнула Гарсия Феррер.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это решение, отметив, что таким образом ЕС поддержит, в частности, украинских аграриев.
"Отмена на год тарифов и квот на импорт из Украины поддержит производителей, в том числе аграриев, поможет восстановлению экономики", - написал Зеленский в Twitter.
- Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет помогать в экспорте украинских товаров, преимущественно зерна.
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