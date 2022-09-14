ЕС отменил санкции против Януковича и Пшонки за растрату госсредств

Соответствующий документ опубликовали в официальном журнале ЕС .

Так, кроме Януковича и Пшонки, отменили санкции и для их сыновей – Александра Януковича и Артема Пшонки.

В журнале отмечают, что срок применения ограничительных мер по названным четырем лицам истек еще 6 сентября 2022 года. На основании этого факта и информации об их правах на защиту и правах на эффективную судебную защиту, санкции с них должны быть сняты.

"На основании проверки Советом записи по четырем лицам, относительно которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информацию об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I. к Регламенту (ЕС) № 208" /2014", - говорится в записи в журнале.

4 августа Совет ЕС наложил на Януковича и его сына ряд ограничительных мер из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".

25 августа сообщили , что конфискованные у сына Януковича более 300 млн грн передали на нужды ВСУ.

10 сентября стало известно, что Кабмин наложил повторные санкции на экспрезидента Януковича и еще несколько политиков, чтобы конфисковать их имущество в Украине.