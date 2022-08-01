ЕС открыт для диалога с РФ, если она откажется от имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе и Украины, — Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС открыт для диалога с РФ, если она откажется от имперских претензий и будет уважать целостность всех государств, в том числе Украины
Об этом он написал в публикации для Мадридского университета Комплутенсе.
Глава европейской дипломатии отметил, что санкции не развалят Россию из-за наличия природных ресурсов в стране, однако "не дадут ее экономике процветать".
Жозеп Боррель отметил, что более значимыми и значительными станут геополитические изменения в стране, поскольку России придется отказаться от стремления вернуть статус сверхдержавы, и "выбрать политическое выживание под китайским крылом".
- 1 августа в Британии заработал реестр конечных владельцев недвижимости. Реформа направлена на содействие действиям правительства Великобритании по "искоренению российских олигархов и клептократов, использующих территорию Британии для сокрытия незаконных богатств".
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