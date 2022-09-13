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ЕС отказывается от ограничения цены на российский газ, – Guardian

13 сентября, 2022 вторник
16:16
Экономика

Евросоюз отказывается от ограничения цены на российский газ, но продолжает введение неожиданных налогов на "чрезмерные" доходы энергетических компаний

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ.

Исполнительные власти ЕС не будут вводить верхний предел цен на российский или какой-либо другой импортный газ.

"Проект постановления по "инструменту разрешения чрезвычайной ситуации в сфере электроэнергетики", с которым ознакомились журналисты, не содержит ограничения цены ни на российский, ни на импортный газ", – говорится в сообщении.

В то же время ЕС, вероятно, будет взимать налоги с высокой прибыли компаний в сфере энергетики с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Сообщается, что окончательный текст документа может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии ЕС относительно получения достаточной поддержки со стороны государств-членов для ее лучшего варианта ограничения поставок газа РФ.

  • Газпром прекратил поставки в Европу через трубопровод "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций. И это опасение сбылось.
  • Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока"
  • В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
  • Эту идею также поддерживает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвавшая ограничить цену на российский газ "в Европе и во всем мире".
  • РФ использует энергетику как инструмент давления на Европу , заявил Белый дом, комментируя остановку газопровода "Северный поток".
  • 4 сентября стало известно, что Европейская организация ядерных исследований разрабатывает план остановки своих ускорителей частиц, в том числе и большого адронного коллайдера, если во Франции не хватит электричества из-за энергетического кризиса в Европе .
  • Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил , что Израиль сможет предоставить ЕС почти 10% того объема газа, который Европа получила от России в 2021 году, а в Азербайджане заявили, что до конца года планируют доставить в ЕС на треть больше газа, чем в прошлом году.

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