Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ.

Исполнительные власти ЕС не будут вводить верхний предел цен на российский или какой-либо другой импортный газ.

"Проект постановления по "инструменту разрешения чрезвычайной ситуации в сфере электроэнергетики", с которым ознакомились журналисты, не содержит ограничения цены ни на российский, ни на импортный газ", – говорится в сообщении.

В то же время ЕС, вероятно, будет взимать налоги с высокой прибыли компаний в сфере энергетики с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Сообщается, что окончательный текст документа может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии ЕС относительно получения достаточной поддержки со стороны государств-членов для ее лучшего варианта ограничения поставок газа РФ.