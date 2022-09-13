ЕС отказывается от ограничения цены на российский газ, – Guardian
Евросоюз отказывается от ограничения цены на российский газ, но продолжает введение неожиданных налогов на "чрезмерные" доходы энергетических компаний
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ.
Исполнительные власти ЕС не будут вводить верхний предел цен на российский или какой-либо другой импортный газ.
"Проект постановления по "инструменту разрешения чрезвычайной ситуации в сфере электроэнергетики", с которым ознакомились журналисты, не содержит ограничения цены ни на российский, ни на импортный газ", – говорится в сообщении.
В то же время ЕС, вероятно, будет взимать налоги с высокой прибыли компаний в сфере энергетики с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.
Сообщается, что окончательный текст документа может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии ЕС относительно получения достаточной поддержки со стороны государств-членов для ее лучшего варианта ограничения поставок газа РФ.
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