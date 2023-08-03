ЕС осудил ядерные угрозы РФ Украине, напомнив о российском согласии с недопустимостью такой войны
Европейский союз осудил угрозы России применить ядерное оружие в ее агрессивной войне против Украины и отметил соблюдение Москвой своих обязательств, в частности, в заявлении с Китаем
Об этом информирует пресс-служба .
"ЕС осуждает действия и угрозы России по применению ядерной силы в ее незаконной, неоправданной и непровоцированной агрессивной войне против Украины", - подчеркивается в заявлении на заседании Первого подготовительного комитета 11 обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в среду в Вид.
В Европейском союзе напомнили РФ, что 3 января 2022 г. страна подписала совместное заявление лидеров пяти ядерных государств, подтвердив, среди прочего, что войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись.
ЕС выразил тревогу из-за заявления РФ о готовности к ядерному испытанию и призвал придерживаться своих обязательств как участницы ДНЯО. Также было отмечено, что Россия грубо нарушает свои обязательства не угрожать силой Украине по Будапештскому меморандуму 1994 года. В этом контексте Евросоюз тоже осудил намерение размещения ядерного оружия в Беларуси.
"Беларусь, несмотря на ее участие в агрессивной войне России, все еще может сделать выбор отказаться от дальнейшего размещения российского ядерного оружия. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить любое решение, способствующее усилению существующей напряженности в регионе", - добавили в ЕС.
- Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу. Так, в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийству президентов Украины и Польши.
- В начале июля он в очередной раз заявил, что "ядерный апокалипсис" не только возможен, но вполне вероятен, "потому что наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство - Россию".
- Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм прокомментировал заявление заместителя главы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в котором он пригрозил применением ядерного оружия против Украины в случае успеха контрнаступления ВСУ.
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