Об этом информирует пресс-служба .

"ЕС осуждает действия и угрозы России по применению ядерной силы в ее незаконной, неоправданной и непровоцированной агрессивной войне против Украины", - подчеркивается в заявлении на заседании Первого подготовительного комитета 11 обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия в среду в Вид.

В Европейском союзе напомнили РФ, что 3 января 2022 г. страна подписала совместное заявление лидеров пяти ядерных государств, подтвердив, среди прочего, что войну невозможно выиграть и она никогда не должна вестись.

"Кроме того, она (Россия, - ред.) подтвердила это обязательство в совместном заявлении с Китаем от 22 марта 2023 года. Мы призываем Россию уважать содержащиеся в ней обязательства. Потеря доверия к ядерному государству, которое не придерживается своих гарантий безопасности, подрывает ДНЯО и архитектуру разоружения и нераспространения", - отмечается в заявлении.

ЕС выразил тревогу из-за заявления РФ о готовности к ядерному испытанию и призвал придерживаться своих обязательств как участницы ДНЯО. Также было отмечено, что Россия грубо нарушает свои обязательства не угрожать силой Украине по Будапештскому меморандуму 1994 года. В этом контексте Евросоюз тоже осудил намерение размещения ядерного оружия в Беларуси.

"Беларусь, несмотря на ее участие в агрессивной войне России, все еще может сделать выбор отказаться от дальнейшего размещения российского ядерного оружия. Поэтому мы призываем власти Беларуси немедленно прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины и отменить любое решение, способствующее усилению существующей напряженности в регионе", - добавили в ЕС.