ЕС осудил проведение российской переписи в оккупированном Крыму

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

"Эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.



ЕС также осудил новый военный призыв на полуострове и призвал Россию прекратить нарушение международного права и международного гуманитарного права.

"Европейский Союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной "Крымской платформы". ЕС будет продолжать проводить политику непризнания", - добавил пресс-секретарь.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили проведение РФ переписи населения на временно оккупированной ею территории Крыма и Севастополе