ЕС осудил проведение российской переписи в оккупированном Крыму
Евросоюз осудил проведение Россией переписи населения на территории оккупированного Крыма
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.
"Эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.
ЕС также осудил новый военный призыв на полуострове и призвал Россию прекратить нарушение международного права и международного гуманитарного права.
"Европейский Союз будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Международной "Крымской платформы". ЕС будет продолжать проводить политику непризнания", - добавил пресс-секретарь.
- В Министерстве иностранных дел Украины осудили проведение РФ переписи населения на временно оккупированной ею территории Крыма и Севастополе
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