ЕС осудил приговоры оккупационных властей в Крыму Джелялу и братьям Ахтемовым
Евросоюз осудил приговоры псевдосудов в оккупированном Крыму в отношении первого заместителя "Меджлиса" крымскотатарского народа Наримана Джеляла и братьев Асана и Азиза Ахметовых
Такое заявление опубликовал представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано.
"ЕС осуждает так называемый "приговор", объявленный вчера в противоправно аннексированном Крыму нелегитимными российскими органами властей. ЕС ожидает того, что все украинцы, противоправно задержанные российскими властями, будут немедленно и безусловно уволены", - говорится в тексте.
В заявлении отмечают, что оккупационные власти особенно активно преследуют именно представителей крымскотатарского народа и эти действия усилились с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
"ЕС призывает Россию соблюдать обязательства в соответствии с международным правом и прекратить нарушение прав человека жителей Крыма, что подчеркивают и в совместном заявлении участников Крымской платформы от 23 августа 2022 года. ЕС продолжает непоколебимо поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины между границах. ЕС не признает и не признает противоправную аннексию Крыма Россией", - говорится в заявлении.
- 21 сентября руководитель прокуратуры АР Крым Игорь Поночевный заявил, что подконтрольный России Верховный суд Крыма объявил приговор фигурантам "дела о диверсии на газопроводе" в Перевальном - одном из лидеров крымскотатарского национального движения Нариману Джелялу и братьям Азизе и Асану Ахтемовым. Джеляла приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, братья Ахметовы получили сроки 13 и 15 лет.
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