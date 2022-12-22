ЕС осудил попытки России закрыть Московскую Хельсинкскую группу

Об этом говорится на официальном сайте Европейской службы внешних действий.

"Министерство юстиции России подало в суд приказ о закрытии одной из самых авторитетных правозащитных организаций страны Московской Хельсинкской группы. Эта инициатива явно политически мотивирована", - говорят в ведомстве.

Также в ЕС напомнили, что с момента своего основания в 1976 году она "упорно работает в защиту прав человека".

"Российские власти продолжают пренебрегать международными и внутренними обязательствами, систематически нарушая права человека и преследуя журналистов, правозащитников и активистов, закрывая или блокируя независимые СМИ. Эта тенденция бульдозерирования и устранения независимых и критических голосов только ускорилась после того, как Россия начала незаконную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе выразили свою солидарность со всеми жертвами нарушений прав человека со стороны РФ и подчеркнули, что продолжат поддерживать российских правозащитников как в России, так и за ее пределами.

По сообщениям СМИ, российское министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать старейшую правозащитную организацию России – Московскую Хельсинкскую группу. В настоящее время дата проведения судебного заседания по этому иску неизвестна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb