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ЕС осудил попытки России закрыть Московскую Хельсинкскую группу

22 декабря, 2022 четверг
06:19
Мир

В Европейском Союзе отреагировали на намерения российских властей запретить деятельность Московской Хельсинкской группы. Инициативу расценивают как политически мотивированную

Об этом говорится на официальном сайте Европейской службы внешних действий.

"Министерство юстиции России подало в суд приказ о закрытии одной из самых авторитетных правозащитных организаций страны Московской Хельсинкской группы. Эта инициатива явно политически мотивирована", - говорят в ведомстве.

Также в ЕС напомнили, что с момента своего основания в 1976 году она "упорно работает в защиту прав человека".

"Российские власти продолжают пренебрегать международными и внутренними обязательствами, систематически нарушая права человека и преследуя журналистов, правозащитников и активистов, закрывая или блокируя независимые СМИ. Эта тенденция бульдозерирования и устранения независимых и критических голосов только ускорилась после того, как Россия начала незаконную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

В Евросоюзе выразили свою солидарность со всеми жертвами нарушений прав человека со стороны РФ и подчеркнули, что продолжат поддерживать российских правозащитников как в России, так и за ее пределами.

  • По сообщениям СМИ, российское министерство юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать старейшую правозащитную организацию России – Московскую Хельсинкскую группу. В настоящее время дата проведения судебного заседания по этому иску неизвестна.

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Россия
ЕС
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