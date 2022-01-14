ЕС осудил кибератаки против сайтов украинских госучреждений, предлагает помощь

Об этом сообщает Европейская правда.



"В это утро мы узнали о кибератаках против Украины. Это заслуживает строжайшего осуждения. Мы утром созвали срочное совещание послов политического комитета, чтобы подумать, как реагировать и какую техническую помощь мы можем предложить Украине, чтобы усилить устойчивость перед такими атаками", - сказал Боррель журналистам во время встречи министров иностранных дел ЕС в Бресте, на западе Франции.



Он добавил, что ЕС планирует мобилизовать все ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой.



"Трудно сказать (кто за этим стоит). Я не могу никого обвинять, поскольку у меня нет доказательств, но мы можем себе представить", - резюмировал глава дипломатии ЕС.



Глава МИД Швеции Анн Линди также заявила о солидарности Стокгольма с Киевом в связи с кибератакой против правительственных ведомств Украины, передает Интерфакс-Украина.



"Мы вполне солидарны с правительством Украины по поводу того, что произошло в это утро, по поводу этой кибератаки. Мы все еще не знаем, кто стоит за этой атакой, поскольку никто не взял на себя ответственность за нее", - заявила Линди перед встречей на уровне глав МИД ЕС в Бресте.



Комментируя хакерскую атаку на властные структуры Украины, она заявила о необходимости твердой единой позиции относительно действий России.



"Это приводит к усилению напряженности. Именно поэтому мы должны быть очень жесткими в наших посланиях России. Если будут происходить атаки против Украины, мы будем очень суровыми и решительными в нашем ответе", - добавила Линди.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства.

Госспецсвязи сообщила, что утечки персональных данных в результате хакерской атаки 13 и 14 января не было.