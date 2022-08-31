ЕС остановит соглашение об упрощении визового режима с РФ и подумает, что делать с миллионами действующих виз
Министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"До сих пор соглашение было частично приостановлено для некоторых групп людей, чиновников, предпринимателей. Теперь - полная остановка", - сказал он.
По его словам, остановка действия соглашения существенно уменьшит количество новых виз, которые россиянам выдают государства-члены ЕС, и будет предотвращать "визовый шопинг" россиян.
Боррель добавил, что у ЕС есть общее понимание того, что шенгенские визы нужно и дальше выдавать россиянам на индивидуальной основе, особенно конкретным группам людей.
"Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине, мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", – пояснил Боррель.
По словам дипломата, среди государств ЕС также есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. Потому министры поручили разобраться с этим вопросом Европейской комиссии.
- 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
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