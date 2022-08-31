Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"До сих пор соглашение было частично приостановлено для некоторых групп людей, чиновников, предпринимателей. Теперь - полная остановка", - сказал он.

По его словам, остановка действия соглашения существенно уменьшит количество новых виз, которые россиянам выдают государства-члены ЕС, и будет предотвращать "визовый шопинг" россиян.

Боррель добавил, что у ЕС есть общее понимание того, что шенгенские визы нужно и дальше выдавать россиянам на индивидуальной основе, особенно конкретным группам людей.

"Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине, мы не хотим отрезать себя от российского гражданского общества", – пояснил Боррель.

По словам дипломата, среди государств ЕС также есть обеспокоенность относительно уже выданных миллионов виз россиянам. Потому министры поручили разобраться с этим вопросом Европейской комиссии.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb