ЕС ослабил проект эмбарго на российскую нефть, - FT

Об этом сообщает Financal Times со ссылкой на источники, передает РБК-Украина.

Источники отмечают, что Еврокомиссия исключила запрет на перевозку нефти из РФ морями в третьи страны, из-за позиции Греции и Мальты, которые сообщили о тяжелых последствиях для экономик.

У этих стран более половины танкеров в ЕС.

По данным издания, этот запрет не войдет в шестой пакет санкций.

Издание Bloomberg 9 мая сообщило, что Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.