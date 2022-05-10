ЕС ослабил проект эмбарго на российскую нефть, - FT
Евросоюз исключил запрет на транспортировку российской нефти по морю из шестого пакета санкций, который готовится
Об этом сообщает Financal Times со ссылкой на источники, передает РБК-Украина.
Источники отмечают, что Еврокомиссия исключила запрет на перевозку нефти из РФ морями в третьи страны, из-за позиции Греции и Мальты, которые сообщили о тяжелых последствиях для экономик.
У этих стран более половины танкеров в ЕС.
По данным издания, этот запрет не войдет в шестой пакет санкций.
- Издание Bloomberg 9 мая сообщило, что Европейский Союз планирует ослабить готовящиеся санкции в отношении российской нефти и исключить запрет для судов ЕС транспортировать российскую нефть и топливо другим странам.
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