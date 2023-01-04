ЕС оштрафовал Meta более чем на $400 млн за нарушение сбора персональных данных

Об этом информирует Forbes.

Постановление Комиссии по защите данных Ирландии – основного регулятора Meta в ЕС – определило, что размещение юридического согласия компании в условиях предоставления услуг заставляет пользователей принимать целевую рекламу, и оштрафовало компанию на 390 миллионов евро (414 миллионов долларов).

"В соответствии с решением, эти соглашения нарушают Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), регулирующий сбор личной информации. Регулятор признал заявление Meta о том, что она может обрабатывать данные пользователей из-за договорной необходимости, неуместной, предоставив платформам три месяца, чтобы привести сбор данных в соответствии с законодательством ЕС", - пишет ведомство.

Материнская компания Facebook и Instagram – Meta заявила, что не соглашается с решением, ее подход "уважает GDPR", гигант соцсетей планирует обжаловать сущность решения и штраф.

Meta отмечает, что это решение не помешает рекламодателям ее социальных сетей охватывать пользователей через персонализированную рекламу в странах-членах ЕС. Компания утверждает, что ее платформы по своей сути персонализированы и предоставление рекламы, специально подобранной для пользователей, является необходимой и важной частью сервиса, добавляя, что было бы очень необычно, если платформа соцмедиа не была персонализирована для отдельных пользователей.

Решение следует из двух жалоб, поданных в 2018 году относительно сбора данных Facebook и Instagram.

"Макс Шремс, австрийский активист по защите конфиденциальности, подавший жалобы в правозащитную группу Европейский центр цифровых прав (NOYB) – вместе с жалобами на WhatsApp и Google – утверждал, что система Meta заставляет пользователей соглашаться с ее политикой конфиденциальности, чтобы оставаться в сети" , – напоминают в материале.

Также в прошлом году Европейский Союз также оштрафовал Meta почти на 800 миллионов долларов в виде четырех отдельных штрафов за нарушение конфиденциальности и персональных данных в Facebook и Instagram.

Напомним, 17 марта 2018 года стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предвидения электоральных решений

Facebook обвинения отвергал и отмечал, что данные предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.

20 марта 2018 года Еврокомиссия заявила, что требует пояснений в Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.

В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.

Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.

Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.

2 мая 2018 года политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.

24 декабря 2022 года стало известно, что Meta заплатит $725 млн по коллективному иску о конфиденциальности данных пользователей facebook.

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