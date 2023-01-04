ЕС оштрафовал Meta более чем на $400 млн за нарушение сбора персональных данных
Регулятор конфиденциальности Европейского Союза оштрафовал компанию Meta более чем на 400 миллионов долларов за нарушение сбора персональных данных
Об этом информирует Forbes.
Постановление Комиссии по защите данных Ирландии – основного регулятора Meta в ЕС – определило, что размещение юридического согласия компании в условиях предоставления услуг заставляет пользователей принимать целевую рекламу, и оштрафовало компанию на 390 миллионов евро (414 миллионов долларов).
"В соответствии с решением, эти соглашения нарушают Общий регламент ЕС по защите данных (GDPR), регулирующий сбор личной информации. Регулятор признал заявление Meta о том, что она может обрабатывать данные пользователей из-за договорной необходимости, неуместной, предоставив платформам три месяца, чтобы привести сбор данных в соответствии с законодательством ЕС", - пишет ведомство.
Материнская компания Facebook и Instagram – Meta заявила, что не соглашается с решением, ее подход "уважает GDPR", гигант соцсетей планирует обжаловать сущность решения и штраф.
Meta отмечает, что это решение не помешает рекламодателям ее социальных сетей охватывать пользователей через персонализированную рекламу в странах-членах ЕС. Компания утверждает, что ее платформы по своей сути персонализированы и предоставление рекламы, специально подобранной для пользователей, является необходимой и важной частью сервиса, добавляя, что было бы очень необычно, если платформа соцмедиа не была персонализирована для отдельных пользователей.
Решение следует из двух жалоб, поданных в 2018 году относительно сбора данных Facebook и Instagram.
"Макс Шремс, австрийский активист по защите конфиденциальности, подавший жалобы в правозащитную группу Европейский центр цифровых прав (NOYB) – вместе с жалобами на WhatsApp и Google – утверждал, что система Meta заставляет пользователей соглашаться с ее политикой конфиденциальности, чтобы оставаться в сети" , – напоминают в материале.
Также в прошлом году Европейский Союз также оштрафовал Meta почти на 800 миллионов долларов в виде четырех отдельных штрафов за нарушение конфиденциальности и персональных данных в Facebook и Instagram.
- Напомним, 17 марта 2018 года стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предвидения электоральных решений
- Facebook обвинения отвергал и отмечал, что данные предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
- 20 марта 2018 года Еврокомиссия заявила, что требует пояснений в Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
- Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
- Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных.
- 2 мая 2018 года политически-аналитическая компания Cambridge Analytica, оказавшаяся в центре скандала с утечкой данных 87 млн пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.
- 24 декабря 2022 года стало известно, что Meta заплатит $725 млн по коллективному иску о конфиденциальности данных пользователей facebook.
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